В Кремле не получали предложений о саммите с США и Украиной

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Кремль не получал предложений о трехстороннем саммите Россия – США – Украина. Об этом РИА Новости рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Ранее стало известно, что украинский лидер Владимир Зеленский предложил провести встречу с российским и американским президентами Владимиром Путиным и Джо Байденом. Об этом заявил глава офиса Зеленского Андрей Ермак на виртуальном мероприятии в Атлантическом совете.

"Президент Зеленский предложил президенту Байдену (и мы думаем, что это может сработать) организовать трехстороннюю встречу, возможно видеоконференцию, между Байденом, Зеленским и Путиным", – отметил Ермак.

Он также отметил, что США выразили интерес. В настоящее время Украина ждет реакцию российской стороны.

Ранее пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что планов по организации новых контактов между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом пока нет. Представителю Кремля задали вопрос, появилась ли ясность в вопросе организации нового разговора лидеров после проведения переговоров России с США в Женеве.

