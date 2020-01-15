В ГД предложили не лишать депутата должности за ложные сведения о доходах по вине банка

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Депутат Государственной думы от КПРФ Алексей Куринный выступил с предложением не лишать депутатов их должности в том случае, если сведения о доходах, которые они предоставили, оказались неверными из-за ошибки банков или Росреестра. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Авторы документа подчеркнули, что необходимость принятия законопроекта заключается в том, что в настоящее время в РФ существует практика лишения полномочий депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления на основании предоставления ими недостоверных или неполных сведений о своих доходах, которые зачастую являются неверными по ошибке официальных организаций.
"В статье 40 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" предусмотрено, что в случае, если искажение этих сведений является несущественным, в отношении указанных выше лиц могут быть применены иные меры ответственности, не связанные с лишением соответствующих полномочий. При этом предоставление недостоверных или неверных сведений часто происходит вследствие предоставления неверных данных со стороны официальных организаций (банков, подразделений Росреестра и других) в ответ на соответствующее официальное обращение должностного лица", – отмечается в пояснительной записке к законопроекту.
По мнению авторов, для ликвидации практики лишения полномочий должностного лица из-за неумышленного предоставления недостоверных данных о доходах необходимо внести соответствующие уточнения в действующий закон.
Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы поддержали идею приравнять врачей к полицейским.
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