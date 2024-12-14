ГД может принять закон о приостановке запрета деятельности террорганизации 17 декабря

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Госдума может принять законопроект о праве приостановки запрета деятельности террористической организации сразу во втором и третьем чтениях во вторник, 17 декабря. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев.

"Я буду на совете в понедельник ставить просить рассмотреть его во вторник, второе и третье чтение", – подчеркнул он.

Изменения, которые будут внесены в законодательство в случае принятия докмента, помогут закрепить возможность временного приостановления запрета на деятельность организации, которая включена в список террористических. Сделать это можно будет по решению суда на основании заявления генерального прокурора страны или его заместителя в случае наличии соответствующих данных.

Ранее комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправку, в соответствии с которой граждане, отбывающие наказание за террористический акт, не могут получить условно-досрочное освобождение. Норму могут распространить на осужденных за вооруженный мятеж, акт международного терроризма, содействие террористической деятельности и прохождение обучения для ведения террористической деятельности.

Эти поправки получили поддержку комитета в ходе повторного рассмотрения законопроекта, предлагающего ужесточить наказание за вооруженный мятеж. В первом чтении он был одобрен в сентябре. Авторы законопроекта также предлагали разграничить уголовную ответственность за мятеж в зависимости от степени вовлеченности и тяжести последствий.

