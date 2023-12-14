Взрывы прозвучали в подконтрольном Киеву Херсоне – СМИ

Фото: 123RF/bryanwilkinson

Взрывы слышны в находящемся под контролем киевского режима городе Херсон. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает РИА Новости.

"Сообщают о взрывах в Херсоне", – указано в сообщении.

По данным официального ресурса для оповещения населения, сирены воздушной тревоги звучат в Николаевской и Одесской областях, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области.

В ночь на 13 декабря украинские СМИ также сообщали о сильных взрывах, которые прогремели в Киеве.

До этого серия взрывов была слышна в Снигиревке, которая находится в подконтрольном Киеву районе Херсонской области.



Минобороны РФ показало, как истребители МиГ-31 выполняют воздушное патрулирование