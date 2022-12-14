Байден комплексует из-за упоминания своего возраста в контексте выборов 2024 года – СМИ

Фото: AP Photo/Patrick Semansky

Президент США Джо Байден приходит в ярость, когда кто-либо упоминает его возраст в контексте предстоящих выборов главы Белого дома, которые пройдут в 2024 году. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

По их словам, в такие моменты Байден очень злится и прибегает к ненормативной лексике. Авторы издания напомнили, что в начале 2022 года американский лидер уже демонстрировал подобное поведение на публике.

"Думаешь, я не знаю, сколько мне, черт возьми, лет?" – заявил он на встрече с сотрудниками президентской администрации.

20 ноября Байдену исполнилось 80 лет. Он является самым возрастным президентом в истории Соединенных Штатов.

Ранее сообщалось, что журналисты MSNBC напомнили о возрасте президента США и возможном ухудшении его здоровья. После этого представители СМИ уточнили, стоит ли американцам за него голосовать.

Байден же в ответ сказал, что лучший способ решить это – понаблюдать за ним. При этом он добавил, что граждане страны вправе переживать по поводу здоровья президента.



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