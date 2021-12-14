Небензя счел неприемлемым проект Совбеза ООН по климату и безопасности

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Проект резолюции Нигера и Ирландии по климату и безопасности является для России неприемлемым. С таким заявлением на заседании СБ ООН выступил постпред РФ при организации Василий Небензя, передает РИА Новости.

Ранее Россия наложила вето на указанный проект, против также высказалась Индия. При этом Китай воздержался от голосования, а остальные члены СБ ООН выступили за резолюцию.

Как отметил Небензя, принятие данной резолюции ознаменует бомбу замедленного действия, с помощью которой в повестку заседаний СБ ООН станет возможно включать любую страну, показавшуюся кому-то неугодной.

"Повод найти будет легко. Проблемы из-за климата ощущаются по всему миру", – подчеркнул постпред РФ.

Небензя выразил мнение, что климатическими исследованиями должны заниматься ученые.

"Поручать политическим сотрудникам наспех делать некие выводы, которые приведут к вмешательству во внутренние дела, проще, чем укреплять систему мониторинга и раннего реагирования на стихийные бедствия в развивающихся странах без политической подоплеки", – сказал он.

Инициаторами резолюции стали 113 стран. Авторы проекта призвали ООН, региональные организации и государства-члены отмечать воздействие неблагоприятных последствий изменения климата на их деятельность, программы и стратегии в отдельных странах. Особое внимание, по их мнению, стоит уделить регионам бассейна озера Чад, Сомали, Дарфуре, Южного Судана, Мали, Демократической Республики Конго, а также Западной и Центральной Африки, Кипра и Ирака.

В тексте резолюции указано, что СБ ООН должен изучать информацию о последствиях изменения климата для ситуации в сфере безопасности. Кроме того, Совбез организации просит генерального секретаря включить в стратегии предотвращения конфликтов ООН риски для безопасности, связанные с климатом.

В данной резолюции СБ ООН также просит генсека представить доклад о воздействии изменения климата на безопасность. После этого специальные политические миссии и миротворческие операции ООН будут учитывать последствия изменения климата для безопасности во время своей деятельности.

Ранее президент США Джо Байден сообщил, что в России существуют проблемы в сфере климата. Американский лидер выразил мнение, что у президента РФ нет плана по данному вопросу.