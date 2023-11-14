Белиз разорвал дипотношения с Израилем из-за нарушений гуманитарного права в Газе

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Правительство Белиза сообщило о разрыве отношений с Израилем на фоне нарушения гуманитарного права Тель-Авивом в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости.

МИД Белиза сообщил об отзыве соглашения об аккредитации посла Израиля в Белизе и приостановке всей деятельности консульства Израиля в стране.

По мнению правительства Белиза, Израиль с 7 октября 2023 года последовательно нарушает международное право, международное гуманитарное право и права человека жителей Газы. Там отметили, что несмотря на просьбы Белиза к Израилю, Тель-Авив продолжил нарушать международное государственное право и не позволил сотрудникам по оказанию помощи облегчить страдания миллионов жителей Газы.

Ранее стало известно, что Бахрейн отозвал своего посла из Израиля, израильский дипломат также отбыл из Манамы. Аналогичное решение приняло и министерство иностранных дел Иордании. Оно отозвало своего диппредставителя в Тель-Авиве.

Кроме того, власти Боливии разорвали дипломатические отношения с Израилем.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

С начала эскалации конфликта из-за бомбардиворок Израиля в секторе Газа погибли минимум 11,5 тысяч человек, среди которых более 4,6 тысяч детей.

Первая группа эвакуированных из сектора Газа россиян прибыла в Москву