Великобритания ввела новые санкции против ХАМАС

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Правительство Великобритании приняло решение о введении санкций в отношении лидера ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара, а также против других пяти физических лиц, которые имеют отношение к радикальному палестинскому движению. Об этом заявили в пресс-службе МИД Британии.

В ведомстве добавили, что под санкции подпали военный лидер ХАМАС Мухаммед ад-Дейф, член политбюро организации Муса Дудин и еще один высокопоставленный член движения Марван Исса.

При этом в списке также находятся суданец Абдельбасит Хамза и ливанец Набиль Чуман, которые, по информации британского МИД, могли финансово поддерживать ХАМАС, признанного в Британии террористическим.

Теперь Соединенное Королевство ограничивает им въезд в страну и блокирует их банковские счета.

14 ноября США также ввели новые санкции против ключевых официальных лиц движения ХАМАС и механизмов, с помощью которых Иран финансирует организацию и палестинский Исламский джихад. Уточняется, что это третий раунд ограничений против движения после нападения на Израиль 7 октября.

До этого США внесли девять человек и одну организацию, связанных с палестинским движением ХАМАС, в санкционный перечень по противодействию терроризму.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда из сектора Газа были выпущены в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

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