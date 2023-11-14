Политолог заявил, что Запад создает информационный фон для снижения поддержки Украины

Фото: depositphotos/Bumble-Dee

Запад подготавливает информационный фон для снижения поддержки Украины, заявил политолог, член Общественной палаты России Александр Асафов. Его слова приводит радиостанция "Комсомольская правда".

"Западные элиты готовят вариант прекращения конфликта на каких-либо условиях, а для этого необходима готовность общественного мнения, которому надо показать, что и такое возможно", – объяснил он.

Эксперт обратил внимание, что одного стремления Запада к победе над РФ оказалось мало. Асафов подчеркнул, что мир оказался сложнее, конфликт отразился на состоянии экономики. Партнеры Киева пришли к выводу, что надо снижать поддержку, заключил политолог.

Ранее в Белом доме признали, что сокращают пакеты военной помощи украинской стороне в связи с истощением ассигнованных конгрессом средств. Там в очередной раз призвали оперативнее принять заявку американского лидера Джо Байдена на дополнительные 60 миллиардов долларов помощи Киеву.

3 ноября Вашингтон объявил об очередном пакете военной помощи Украине. Он включает передачу имущества с военных складов на 125 миллионов долларов.



В МИД России назвали передачу США ракет ATACMS Украине эскалацией конфликта