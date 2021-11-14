В Госдуме ответили на публикацию о наличии у России компромата на США

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Высказывания о наличии у России компромата на Соединенные Штаты являются ничем иным, как показателем внутренней борьбы американских политических группировок, считает первый зампред думского комитета по международным делам Алексей Чепа.

Депутат подчеркнул, что Москва никогда не пыталась вмешиваться в дела других государств, поэтому подобные высказывания, по его мнению, являются недальновидными, крайне опасными и зыбкими.

"Не знаю, какой есть компромат на американцев, мы не строим на этом отношения между нашими странами. <...> Такие заявления – это есть внутренняя борьба между демократами и республиканцами, между различными финансовыми и политическими и бизнес-кланами в США, ничто иное. И попытки разыграть здесь московскую карту неправильны", – приводит слова парламентария РИА Новости.

Ранее обозреватель газеты Wall Street Journal Холман В. Дженкинс-младший заявил, что Россия обладает опасным для любой американской власти компроматом, способным перевернуть с ног на голову всю политическую элиту США.

В своей статье журналист утверждал, что директор ФБР Джеймс Коми во время предвыборной кампании Дональда Трампа и Хилари Клинтон действовал на основе полученных российскими разведданными, эта информация якобы сильно дискредитировала Демократическую партию.

Автор публикации также заявил, что во время президентства Трампа отношения Москвы и Вашингтона не улучшились. Именно это, по его мнению, было главным доказательством причастности Кремля к результатам американских выборов. Он также напомнил, что практически все президенты США пытались наладить отношения с Россией.