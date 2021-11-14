В Госдуме ответили на публикацию о наличии у России компромата на США

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Высказывания о наличии у России компромата на Соединенные Штаты являются ничем иным, как показателем внутренней борьбы американских политических группировок, считает первый зампред думского комитета по международным делам Алексей Чепа.
Депутат подчеркнул, что Москва никогда не пыталась вмешиваться в дела других государств, поэтому подобные высказывания, по его мнению, являются недальновидными, крайне опасными и зыбкими.
"Не знаю, какой есть компромат на американцев, мы не строим на этом отношения между нашими странами. <...> Такие заявления – это есть внутренняя борьба между демократами и республиканцами, между различными финансовыми и политическими и бизнес-кланами в США, ничто иное. И попытки разыграть здесь московскую карту неправильны", – приводит слова парламентария РИА Новости.
Ранее обозреватель газеты Wall Street Journal Холман В. Дженкинс-младший заявил, что Россия обладает опасным для любой американской власти компроматом, способным перевернуть с ног на голову всю политическую элиту США.
В своей статье журналист утверждал, что директор ФБР Джеймс Коми во время предвыборной кампании Дональда Трампа и Хилари Клинтон действовал на основе полученных российскими разведданными, эта информация якобы сильно дискредитировала Демократическую партию.
Автор публикации также заявил, что во время президентства Трампа отношения Москвы и Вашингтона не улучшились. Именно это, по его мнению, было главным доказательством причастности Кремля к результатам американских выборов. Он также напомнил, что практически все президенты США пытались наладить отношения с Россией.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: