Захарова прокомментировала шутку Рютте о Lada и холодильнике

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте не понял анекдот про автомобиль Lada и холодильник, но все равно его рассказал, заявила официальный представитель МИД России Марии Захарова в своем телеграм-канале.

"Фантастический, конечно.<...> А шутка-то не про товары народного потребления, а про приоритетность ВПК. Как скажете, Марк, как скажете", – написала Захарова.

Рютте вспомнил анекдот во время своего выступления на сессии парламентской ассамблеи НАТО в Любляне. Речь шла о закупке истребителей F-35 и систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.

По словам генсека НАТО, покупка военной техники напоминает шутку: когда человек заказывает Lada и ему обещают, что она приедет через 10 лет, а он уточняет, утром или днем, поскольку в это время уже привезут холодильник.

