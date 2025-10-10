Захарова ответила на слова о Сусанине на Украине

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила признание фигуры Ивана Сусанина "мифологизированной имперской пропагандой". Соответствующее решение Института национальной памяти Украины она прокомментировала в беседе с РИА Новости.

"Страшно представить, кем они признают фигуру Христа", – заявила дипломат.

Сусанин – крестьянин из Костромского уезда, который обманом завел отряд польско-литовских войск в болотистый лес и таким образом спас царя Михаила Романова во время русско-польской войны. Враги подвергли его пыткам, но он не выдал места убежища царя и погиб.

Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов заявлял, что переименование исторических улиц "обнуляет" город. Он подчеркивал, что местный городской совет примет "все необходимые меры", чтобы сохранить культурную и историческую составляющую Одессы.



Позже власти города решили переименовать дерево, расположенное у памятника поэту Александру Пушкину на Приморском бульваре. Это объяснялось тем, что растение попало в список объектов, названия которых содержат символику "российской имперской политики". В связи с этим "Пушкинский платан" решили переименовать в "Западный платан".

