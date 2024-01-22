Зеленский подписал указ "Об исторически населенных украинцами территориях РФ"

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Лидер Украины Владимир Зеленский утвердил указ "Об исторически населенных украинцами территориях РФ". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

По словам Зеленского, указ представляет собой "возвращение правды об историческом прошлом ради украинского будущего".

В сентябре 2023 года украинский президент одобрил документ о внесении изменений в административно-территориальное устройство Крыма. В тексте описываются "декоммунизация Крыма", новое районное деление, создание военных и военно-гражданских администраций.

Комментируя этот закон, вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков назвал его безумным. Он подчеркнул, что Зеленский живет во времена административно-территориальных преобразований, поскольку с его приходом на должность президента на территории Украины постоянно происходят подобные нововведения.