Володин предложил выбрать лимит банковских карт на одного человека

Фото: 123RF/nithid

Председатель Госдумы Вячеслав Володин запустил опрос о лимите количества банковских карт, которые можно оформить на одного человека.

"Это предлагается сделать в целях борьбы с мошенничеством. Как вы считаете, какой лимит карт будет оптимальным в одни руки?" – написал Володин в своем канале в мессенджере MAX.

Участникам опроса предложено выбрать один из трех вариантов на 10, 20 или 30 карт. По прошествии 10 минут с момента публикации большинство участников опроса поддержали вариант с ограничением до 10 карт.

Как сообщалось ранее, ограничения на количество банковских карт могут начать действовать уже с декабря этого года. Инициатива предусматривает два лимита: не более 5 карт на клиента в одном банке и не более 20 – во всех кредитных организациях суммарно.

Кроме того, планируется запустить сервис, с помощью которого граждане смогут отслеживать, где и когда они выпустили свои карты. По утверждению Центробанка РФ, разумный лимит на число банковских карт поможет бороться с мошенничеством и деятельностью дропперов.