Новая мобильная пусковая установка для ракет Tomahawk создана в США

Фото: oshkoshdefense.com

Американская компания Oshkosh Defense представила новую мобильную пусковую установку для дальнобойных ракет Tomahawk. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Презентация состоялась в рамках ежегодной конференции Ассоциации сухопутных войск (AUSA) в Вашингтоне. Oshkosh Defense показала ряд многоцелевых автономных установок FMAV. В том числе была представлена установка X-MAV, предназначенная для запуска дальнобойных ракет.

Отмечается, что продемонстрированный на выставке экземпляр оснащен четырьмя ракетами Tomahawk для поражения наземных целей. Представители компании заявили, что новая модель готова к производству.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что собирается поставить ракеты Tomahawk Киеву, если конфликт на Украине не будет урегулирован.

При этом возможная передача крылатых ракет украинской стороне вызывает обеспокоенность у Москвы, подчеркивал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он также напомнил, что эту тему уже затрагивал ранее Владимир Путин. Песков отметил, что Кремль тщательно фиксирует все заявления, которые связаны с этими снарядами.