Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

12:14

Главная / Новости /

Политолог ответил на предложение Украины сыграть с Россией в "Игру в кальмара"

"Можем и в "Пилу". Зачем Украина предложила России сыграть в "Игру в кальмара"
политика за рубежом эксклюзив

Фото: twitter.com/Ukraine

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в разговоре с Москвой 24 заявил, что на предложение Украины сыграть с Россией в игру на выживание по мотивам сериала "Игра в кальмара" можно ответить вызовом на испытания из серии фильмов ужасов "Пила".

Ранее официальный аккаунт Украины в Twitter опубликовал картинку с намеком на одну из игр популярного южнокорейского сериала "Игра в кальмара". По сюжету участники должны процарапать иглой доставшуюся им фигуру на сахарной пластине. Если пластина ломается или игрок не успевает закончить игру в отведенное время, его убивают. В Twitter Украины появилась картинка с фигурой герба страны – трезубца, предполагающая, что сложная фигура в игре выпала России.

Безпалько назвал эту публикацию глупостью и провокацией.

"Если говорить серьезно, то Украина не победит, если будет пытаться играть с Россией на выживание. Это совершенно очевидно всем. В том числе и на Украине", – заявил политолог.

Ответ России на подобную запись мог бы быть более язвительным, предлагает Безпалько.

Можно сказать что-то вроде: "Дети, идите спать, а то дадим вам подзатыльник. Насмотрелись сериалов на ночь, понимаешь ли". Но в целом зачем вообще на это реагировать? Кто-то что-то пишет в Twitter, непонятно от кого. Я понимаю, что украинский МИД вполне способен на такое. Но это не уровень реальных министерств иностранных дел.
Богдан Безпалько
член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ

По мнению Безпалько, пост в украинском Twitter продиктован огромной популярностью "Игры в кальмара".

"Люди ищут все, что связано с сериалом, а попадают на банальную политическую пропаганду. В этом случае, кстати, могу предложить отослать им ссылку на разгромный обзор BadComedian на этот сериал. Написать, что он плохой, поэтому играть в него не будем", – говорит эксперт.

Если захотят, можем сыграть в сюжет по фильмам "Пила". Гораздо более талантливо снятым. Но тогда чур не обижайтесь, пожалуйста.
Богдан Безпалько
член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ

Безпалько подчеркнул, что современные украинские политики ничего не могут делать серьезно. По этой причине возникают подобные публикации, уверен он.

"Все, что им остается, – это писать провокационные посты в аккаунте про предложения "сыграть в кальмара", нацарапать трезубец. А потом они еще строят самые высокие трезубцы из дерева где-нибудь в Карпатах, создают километровые бутерброды с салом. Притом что экономика разрушается, люди разъезжаются, а тарифы на газ уже скоро достигнут 120 российских рублей за кубометр. Для сравнения, в Подмосковье он стоит чуть меньше 6 рублей. Пожалуйста, пусть пишут, пусть играются. Вся украинская политика сейчас сводится к записям в Twitter, идиотским публичным заявлениям и идиотским рекордам", – резюмировал Безпалько.

Ранее "Игра в кальмара" стала самым популярным сериалом в истории стриминговой платформы Netflix. По официальным данным, он набрал 111 миллионов поклонников по всему миру.

Читайте также

Камзин Никита

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать