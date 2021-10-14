Политолог ответил на предложение Украины сыграть с Россией в "Игру в кальмара"

Фото: twitter.com/Ukraine
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в разговоре с Москвой 24 заявил, что на предложение Украины сыграть с Россией в игру на выживание по мотивам сериала "Игра в кальмара" можно ответить вызовом на испытания из серии фильмов ужасов "Пила".
Ранее официальный аккаунт Украины в Twitter опубликовал картинку с намеком на одну из игр популярного южнокорейского сериала "Игра в кальмара". По сюжету участники должны процарапать иглой доставшуюся им фигуру на сахарной пластине. Если пластина ломается или игрок не успевает закончить игру в отведенное время, его убивают. В Twitter Украины появилась картинка с фигурой герба страны – трезубца, предполагающая, что сложная фигура в игре выпала России.
Безпалько назвал эту публикацию глупостью и провокацией.
"Если говорить серьезно, то Украина не победит, если будет пытаться играть с Россией на выживание. Это совершенно очевидно всем. В том числе и на Украине", – заявил политолог.
Ответ России на подобную запись мог бы быть более язвительным, предлагает Безпалько.
По мнению Безпалько, пост в украинском Twitter продиктован огромной популярностью "Игры в кальмара".
"Люди ищут все, что связано с сериалом, а попадают на банальную политическую пропаганду. В этом случае, кстати, могу предложить отослать им ссылку на разгромный обзор BadComedian на этот сериал. Написать, что он плохой, поэтому играть в него не будем", – говорит эксперт.
Безпалько подчеркнул, что современные украинские политики ничего не могут делать серьезно. По этой причине возникают подобные публикации, уверен он.
"Все, что им остается, – это писать провокационные посты в аккаунте про предложения "сыграть в кальмара", нацарапать трезубец. А потом они еще строят самые высокие трезубцы из дерева где-нибудь в Карпатах, создают километровые бутерброды с салом. Притом что экономика разрушается, люди разъезжаются, а тарифы на газ уже скоро достигнут 120 российских рублей за кубометр. Для сравнения, в Подмосковье он стоит чуть меньше 6 рублей. Пожалуйста, пусть пишут, пусть играются. Вся украинская политика сейчас сводится к записям в Twitter, идиотским публичным заявлениям и идиотским рекордам", – резюмировал Безпалько.
Ранее "Игра в кальмара" стала самым популярным сериалом в истории стриминговой платформы Netflix. По официальным данным, он набрал 111 миллионов поклонников по всему миру.
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