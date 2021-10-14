Политолог ответил на предложение Украины сыграть с Россией в "Игру в кальмара"

Фото: twitter.com/Ukraine

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в разговоре с Москвой 24 заявил, что на предложение Украины сыграть с Россией в игру на выживание по мотивам сериала "Игра в кальмара" можно ответить вызовом на испытания из серии фильмов ужасов "Пила".

Ранее официальный аккаунт Украины в Twitter опубликовал картинку с намеком на одну из игр популярного южнокорейского сериала "Игра в кальмара". По сюжету участники должны процарапать иглой доставшуюся им фигуру на сахарной пластине. Если пластина ломается или игрок не успевает закончить игру в отведенное время, его убивают. В Twitter Украины появилась картинка с фигурой герба страны – трезубца, предполагающая, что сложная фигура в игре выпала России.

Безпалько назвал эту публикацию глупостью и провокацией.

"Если говорить серьезно, то Украина не победит, если будет пытаться играть с Россией на выживание. Это совершенно очевидно всем. В том числе и на Украине", – заявил политолог.

Ответ России на подобную запись мог бы быть более язвительным, предлагает Безпалько.





Богдан Безпалько член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Можно сказать что-то вроде: "Дети, идите спать, а то дадим вам подзатыльник. Насмотрелись сериалов на ночь, понимаешь ли". Но в целом зачем вообще на это реагировать? Кто-то что-то пишет в Twitter, непонятно от кого. Я понимаю, что украинский МИД вполне способен на такое. Но это не уровень реальных министерств иностранных дел.

По мнению Безпалько, пост в украинском Twitter продиктован огромной популярностью "Игры в кальмара".

"Люди ищут все, что связано с сериалом, а попадают на банальную политическую пропаганду. В этом случае, кстати, могу предложить отослать им ссылку на разгромный обзор BadComedian на этот сериал. Написать, что он плохой, поэтому играть в него не будем", – говорит эксперт.





Богдан Безпалько член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Если захотят, можем сыграть в сюжет по фильмам "Пила". Гораздо более талантливо снятым. Но тогда чур не обижайтесь, пожалуйста.

Безпалько подчеркнул, что современные украинские политики ничего не могут делать серьезно. По этой причине возникают подобные публикации, уверен он.

"Все, что им остается, – это писать провокационные посты в аккаунте про предложения "сыграть в кальмара", нацарапать трезубец. А потом они еще строят самые высокие трезубцы из дерева где-нибудь в Карпатах, создают километровые бутерброды с салом. Притом что экономика разрушается, люди разъезжаются, а тарифы на газ уже скоро достигнут 120 российских рублей за кубометр. Для сравнения, в Подмосковье он стоит чуть меньше 6 рублей. Пожалуйста, пусть пишут, пусть играются. Вся украинская политика сейчас сводится к записям в Twitter, идиотским публичным заявлениям и идиотским рекордам", – резюмировал Безпалько.

Ранее "Игра в кальмара" стала самым популярным сериалом в истории стриминговой платформы Netflix. По официальным данным, он набрал 111 миллионов поклонников по всему миру.

