В МИД РФ заявили, что Москва ответит на расширение санкций ЕС

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Москва ответит на расширение Евросоюзом персональных санкций в отношении российских и украинских физических лиц и организаций. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Разумеется, данный недружественный шаг со стороны ЕС не останется без соответствующего ответа с нашей стороны", – цитирует ее РИА Новости.

По словам Захаровой, данные санкции также усугубляют внутренний раскол на Украине.

10 сентября ЕС в очередной раз продлил на полгода – до 15 марта 2022 года – персональные санкции в отношении российских и украинских граждан за так называемое нарушение территориальной целостности Украины.

11 октября Европейский союз расширил черный список по присоединению Крыма к России в 2014 году. В него включили восемь человек, главным образом представителей судебных органов полуострова. В список также попал глава управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю Леонид Михайлюк.

