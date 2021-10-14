Спецпредставитель США потребовал от России убрать ракеты из Европы

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Спецпредставитель президента Соединенных Штатов по ядерному нераспространению Джеффри Эберхардт потребовал от России убрать якобы размещенные в Европе ракеты.
По словам американского политика, это противоречит Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Так он ответил на просьбу разъяснить, как администрация лидера США относится к инициативе Владимира Путина ввести мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности в ЕС.
"Россия уже нарушила ДРСМД, разместив ракеты. Так что решение заключается в том, чтобы они убрали их", – приводит слова Эберхардта РИА Новости.
В начале 2019 года Вашингтон в одностороннем порядке вышел из Договора РСМД, обвинив Россию в его нарушении. В Москве эти обвинения отвергли. В августе соглашение перестало действовать.
В сентябре того же года Путин направил обращение лидерам ряда стран, в котором призвал их ввести мораторий на развертывание РСМД в Европе и других регионах. Президент Франции Эммануэль Макрон в ответ на инициативу российского лидера предложил создать новую версию Договора о ликвидации РСМД, в котором Европа стала бы полноправным участником.
Договор – соглашение между СССР и США, подписанное в 1987 году. Страны договорились уничтожить комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования с этим диапазоном действия. Договор запрещает производить, испытывать и развертывать подобные ракеты. Он вступил в силу 1 июня 1988 года.
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