Пушков раскритиковал журналистку CNBC, задавшую Путину вопрос о поставках газа в ЕС

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Журналистка из CNBC, задававшая вопросы Владимиру Путину на Российской энергетической неделе, оказалась не готова к компетентному разговору с президентом России, считает сенатор Алексей Пушков.

По его мнению, сотрудница американского телеканала продемонстрировала свое незнание ситуации на газовом рынке.

"Ее вопросы выдают очень поверхностный подход и незнание темы. Не говоря уже о том, что ее задача – не выяснить позицию и понять логику собеседника, а старательно задать так называемые "острые вопросы", которые являются лишь отражением пропагандистских выпадов западной прессы", – написал политик в своем телеграм-канале.

В среду, 13 октября, сотрудница телеканала CNBC выступала модератором диалога с российским лидером на Российской энергетической неделе. Журналистка адресовала Путину вопрос о том, как Россия может доказать Евросоюзу свою надежность, если она не поставляет энергию по газопроводам.

Президент ответил, что ее слова об отсутствии поставок топлива в страны Европы не соответствуют действительности, так как Россия увеличивает поставки в Европу: "Газпром" – на 10%, а в целом страна – на 15%.

Ранее Путин подчеркнул, что заявления о применении Россией энергетики в качестве оружия являются политически мотивированной болтовней. По его словам, такие доводы не имеют никаких оснований. Путин также отметил, что Россия не использует вообще никакого оружия.