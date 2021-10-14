Пушков раскритиковал журналистку CNBC, задавшую Путину вопрос о поставках газа в ЕС

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Журналистка из CNBC, задававшая вопросы Владимиру Путину на Российской энергетической неделе, оказалась не готова к компетентному разговору с президентом России, считает сенатор Алексей Пушков.
По его мнению, сотрудница американского телеканала продемонстрировала свое незнание ситуации на газовом рынке.
"Ее вопросы выдают очень поверхностный подход и незнание темы. Не говоря уже о том, что ее задача – не выяснить позицию и понять логику собеседника, а старательно задать так называемые "острые вопросы", которые являются лишь отражением пропагандистских выпадов западной прессы", – написал политик в своем телеграм-канале.
В среду, 13 октября, сотрудница телеканала CNBC выступала модератором диалога с российским лидером на Российской энергетической неделе. Журналистка адресовала Путину вопрос о том, как Россия может доказать Евросоюзу свою надежность, если она не поставляет энергию по газопроводам.
Президент ответил, что ее слова об отсутствии поставок топлива в страны Европы не соответствуют действительности, так как Россия увеличивает поставки в Европу: "Газпром" – на 10%, а в целом страна – на 15%.
Ранее Путин подчеркнул, что заявления о применении Россией энергетики в качестве оружия являются политически мотивированной болтовней. По его словам, такие доводы не имеют никаких оснований. Путин также отметил, что Россия не использует вообще никакого оружия.
Путин дважды ответил на вопрос о поставках газа в Европу
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