В Госдуме ответили на слова главы ХДС о нарушении РФ международного права

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Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек отреагировал на слова главы правящего в ФРГ Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр, заявившей о нарушении международного права "в вопросе воссоединения с Крымом", сообщает RT.

Он отметил, что диалог с Россией Германия понимает как заход на российские рынки, подписание выгодных контрактов, однако сближаться с Москвой не намерена.

По словам депутата, "коллективный Запад сегодня очень сильно зависит от мнения Вашингтона", а вопрос принадлежности Крыма используется западными странами для достижения собственных политических целей.

Бальбек считает, что вопрос Крыма и его "аннексии" поднимается тогда, когда возникает конкурентная борьба или Россию нужно "выдавить" с какого-то рынка.

Ранее Крамп-Карренбауэр заявила о необходимости иметь добрососедские отношения с Россией. При этом она отметила, что Германия "просто не должна молчать в вопросе нарушения Россией международного права".

"Абсолютно ничего нового не заявила, да и не ждали", – написала депутат Госдумы Наталья Поклонская на своей странице "ВКонтакте". По ее словам, "способность признавать очевидные факты и называть вещи своими именами – это удел сильных политиков, а не слабых людей".

Референдум о статусе Крыма состоялся 16 марта 2014 года. На всеобщем голосовании почти 97% избирателей проголосовали за выход полуострова из состава Украины и присоединение к России.