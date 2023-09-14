Экс-советник Кучмы заявил, что Украина не способна пережить российские удары

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Украина не в состоянии пережить российские ракетные удары, поэтому должна серьезно изменить формат ведения боевых действий. Об этом заявил Олег Соскин, экс-советник бывшего президента страны Леонида Кучмы.

"Украина не в состоянии выдержать такое (удары со стороны РФ. – Прим. ред.). <...> Идет просто тяжелейший обмен ударами", – сказал он в видео на своем YouTube-канале.

Он напомнил, что миллионы украинцев бежали, в стране начался демографический кризис. Если не изменить подход, то Украина окажется разрушена, уверен политолог.

По его мнению, от продолжения конфликта выигрывают все, включая Польшу, США и страны Прибалтики, но не сама Украина.

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что Украина с начала спецоперации потеряла уже около 500 тысяч бойцов. Это следует из данных разведки, а также анализа открытых источников, объяснил он.



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