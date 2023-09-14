Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Элитные подразделения российских Военно-десантных войск, направленные на усиление позиций в ходе контрнаступления украинских войск, активно отражают удары ВСУ. Они отбрасывают противника дальше, сообщает издание Myśl Polska со ссылкой на обозревателя Кшиштофа Подгурского.

"На флангах их начали "давить" русские десантники. А ведь в Польше и Германии некоторые аналитики-пропагандисты уже чертили карты и писали аналитические статьи о прорыве русской обороны. Хочется их спросить: зачем? Какие были для этого основания?" – написал он.

По словам журналиста, эксперты на Западе начали негодовать из-за успехов российских десантников.

"Что ж, как мы видим, как только что-то идет "не так", то есть не по их сценарию, "маски" мнимого профессионализма и объективности слетают, обнаруживая подлинную сущность этих "аналитиков", – добавил Подгурский.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон сообщил, что заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что у контрнаступления ВСУ не будет счастливого конца, фактически подтверждает его провал.

Украинский лидер заявил, что наступление украинских войск не завершится счастливым концом, поскольку армия потеряла много людей.

В свою очередь, руководитель Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что Вооруженные силы Украины планируют продолжить контрнаступление зимой. Он отметил медленное проведение контрнаступления.

Путин заявил об отсутствии результатов украинского наступления