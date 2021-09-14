Президент Чехии Земан госпитализирован

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Президент Чехии Милош Земан был госпитализирован в Праге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Центрального военного госпиталя Итку Зинке.

"Около часа назад госпитализирован президент республики Милош Земан", – заявила она.

Подробностей и причин госпитализации 76-летнего чешского лидера она не привела.

Ранее бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони госпитализировали в Милане. По некоторым данным, 84-летний политик был направлен в больницу для проведения тщательного клинического обследования. Он находится в удовлетворительном состоянии.