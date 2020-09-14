Рабочий визит Лаврова в Берлин отменен

Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ
Рабочий визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Берлин, намеченный на 15 сентября, отменен, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского дипведомства.
Планировалось, что Лавров примет участие в церемонии закрытия перекрестного Года научно-образовательных партнерств, однако 3 сентября российскую сторону уведомили об изменениях в рабочем графике главы МИД ФРГ Хайко Мааса.
В связи с этим участие Мааса в церемонии закрытия отменилось, а на двусторонние переговоры отводилось только полтора часа.
"Таким образом, первоначальная и основная цель поездки Лаврова в столицу Германии оказалась неактуальной, а предложенный формат двусторонних переговоров – сильно урезанным", – заявили в МИД РФ.
Ранее Лавров извинился перед Александром Вучичем за публикацию официального представителя МИД РФ Марии Захаровой по поводу визита президента Сербии в США. Извинения принес и Владимир Путин.
Захарова объяснила вызвавший скандал пост о переговорах Трампа и Вучича
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