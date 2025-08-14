14 августа, 20:39Политика
Самолет с освобожденными из плена российскими военными приземлился в Подмосковье
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Вылетевший из Белоруссии самолет с освобожденными из украинского плена российскими военнослужащими приземлился в Подмосковье, сообщает газета "Известия".
Обмен военными между Россией и Украиной прошел 14 августа. На родину вернулись 84 бойца, столько же военнослужащих было передано украинской стороне. Посреднические усилия гуманитарного характера в обмене оказали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).
Российские военные находились в Белоруссии, где им оказали медицинскую и психологическую помощь. Позже их направят в медучреждения Минобороны РФ для прохождения лечения и реабилитации.
При этом Украина в рамках обмена приняла только двух военнопленных из одной тысячи человек, от которых отказалась в начале августа. Речь идет об Александре Бойчуке и Владимире Федоренко, рассказал помощник российского президента Владимир Мединский.
