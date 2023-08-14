Политолог заявил, что Зеленский пытался показать успехи признанием про Крымский мост

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Украинский президент Владимир Зеленский специально признал причастность к попытке атаки на Крымский мост. Он хотел показать Западу успехи, сообщает телеканал "360" со ссылкой на завкафедрой политического анализа и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова, члена Ассоциации военных политологов Андрея Кошкина.

"Естественно, что официальные лица в таких порывах – кто в интернете, кто в высказываниях – они все бравировали тем, что принимают в этом непосредственное участие и гордятся этим. Вот и Зеленский точно так же оговорился по Фрейду", – отметил он.

По словам эксперта, своими словами глава Украины планировал продемонстрировать западным странам старания ВСУ. Киев также хотел показать попытки провести контрнаступление по заказу Запада во главе лидера США Джо Байдена, добавил политолог.

Ранее Владимир Зеленский признал ответственность Киева за попытку атаковать Крымский мост в субботу, 12 августа. Украинский лидер заявил, что ВСУ ежедневно отвечают на действия России в ходе спецоперации. В качестве примера он привел "очень красноречивое задымление" на Крымском мосту.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о том, что над Керченским проливом была сбита третья украинская ракета. До этого российская система противовоздушной обороны сбила две украинские ракеты в районе Керченского пролива. На Крымском мосту в субботу было приостановлено движение автотранспорта.

Российские силы ПВО сбили еще одну ракету над Керченским проливом