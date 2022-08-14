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Политика

02:55

Швейцарский депутат заявила о потере страной нейтрального статуса из-за санкций

политика

Фото: depositphotos/swisshippo

Присоединившись к санкциям Евросоюза против России, Швейцария отступила от своего нейтрального статуса и не может быть посредником в урегулировании ситуации на Украине. Такое мнение высказала в интервью газете Tribune de Genève депутат парламента и заместитель председателя Швейцарской народной партии Селин Амодрю.

Как она отметила, достойно сожаления, что Берн больше не может предложить свои посреднические услуги в отношении ситуации на Украине.

По мнению Амодрю, в условиях нынешней ситуации на Украине от Берна требуется "не применять санкции ни к одному лагерю, чтобы можно было предложить воюющим свои добрые услуги".

Ранее сообщалось, что власти Швейцарии договорились с Украиной, чтобы Берн представлял интересы Киева в РФ.

Там отметили, что Швейцария с самого начала вооруженного противостояния на Украине выразила готовность оказать сторонам помощь в организации переговоров, в том числе предоставить переговорную площадку, а также экспертную и субстантивную поддержку.

В свою очередь, замдиректора департамента информации и печати российского МИД Иван Нечаев заявил, что присоединившись к санкциям против России, Швейцария потеряла свой нейтралитет, в связи с чем представлять интересы Украины в РФ она не может.

Нечаев подчеркнул, что Швейцария долгое время интересовалась мнением РФ о возможном представительстве интересов Украины в РФ и наоборот. Однако страна участвует в агрессивной русофобской кампании, из-за чего принять ее предложение невозможно.

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