В МИД РФ рассказали, почему Швейцария не может представлять интересы Украины

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Присоединившись к санкциям против России, Швейцария потеряла свой нейтралитет, в связи с чем представлять интересы Украины в РФ она не может, заявил замдиректора департамента информации и печати российского МИД Иван Нечаев.

"Тот факт, что Берн, зная наше мнение, продолжил переговоры с Киевом по вопросу о взаимном представительстве, подтверждает, что интересы России его на самом деле не волнуют. Это только укрепляет нашу позицию о том, что ни о каком представительстве и посредничестве Швейцарии не может быть и речи", – приводит его слова ТАСС.

Нечаев подчеркнул, что Швейцария долгое время интересовалась мнением РФ о возможном представительстве интересов Украины в РФ и наоборот. Однако страна участвует в агрессивной русофобской кампании, из-за чего принять ее предложение невозможно.

Ранее сообщалось, что власти Швейцарии договорились с Украиной, чтобы Берн представлял интересы Киева в РФ.

Там отметили, что Швейцария с самого начала вооруженного противостояния на Украине выразила готовность оказать сторонам помощь в организации переговоров, в том числе предоставить переговорную площадку, а также экспертную и субстантивную поддержку.

