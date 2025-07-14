Кремль оценил желание графа Шереметьева переселиться в Россию

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Кремль приветствует желание графа Пьера Шереметьева переселиться в Россию, сообщает aif.ru со ссылкой на официального представителя президента РФ Дмитрия Пескова.

Граф в своем послании Владимиру Путину выразил желание переехать в РФ и направил его в адрес российского посольства в Париже. После этого дипломаты передали просьбу Шереметьева в Кремль, уточнил Песков.



"Мы получили информацию от министерства иностранных дел о том, что господин Шереметьев обратился с такой просьбой. Мы не можем судить о том, было ли это обращение корректным или нет. Это решение нашего соотечественника, и мы можем только приветствовать его желание", – добавил Песков.

Журналисты напомнили, что представители рода Шереметьевых проживают во Франции с момента Октябрьской революции 1917 года. В российском посольстве указывали на выдающийся вклад графа в развитие и укрепление культурных связей между Москвой и Парижем. Кроме того, Шереметьев много лет руководил Парижской консерваторией имени Сергея Рахманинова.

До этого Путин подписал указ о приеме в российское гражданство немецкого архитектора и светодизайнера Карстена Винкельса. Аналогичным указом гражданство страны получила вдова итальянского журналиста Джульетто Кьезы Фьямметта Кукурния. Позже паспорт РФ выдали украинской певице Ани Лорак (настоящее имя – Каролина Куек. – Прим. ред.).

