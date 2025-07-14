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14 июля, 07:27

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Глава парламента Крыма Константинов: Зеленскому нужен лишь короткий мир

В Крыму заявили, что Зеленский заинтересован в коротком мире

Фото: ТАСС/EPA/ANGELO CARCONI

Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил РИА Новости, что украинским властям во главе с президентом страны Владимиром Зеленским нужен лишь короткий мир из-за плохого положения на фронте.

По его словам, когда Запад и США будут реально готовы к миру, то его получится очень быстро заключить. В настоящее время главный союзник украинского лидера – это террор, указал парламентарий. Без него Зеленский был бы другим человеком, сказал Константинов, комментируя паузу в переговорах.

По его мнению, киевские власти и Зеленский наживаются на конфликте и не готовы отказаться от источника собственного обогащения.

"Их дети не воюют, их квартиры не рушатся. У них все прекрасно в Испании, Италии, Франции, где они осели. Народ же – ловят на улицах в рамках насильственной мобилизации", – добавил глава крымского парламента.

Ранее СМИ писали, что окончательное решение об отступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) зависит от Зеленского. По словам журналистов, Европа "ушла на летние каникулы", а риск российского прорыва продолжает расти. У Киева нет сил для наступления, а все действия украинской армии против России имеют скорее символический эффект.

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