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Премьер-министр Италии Джорджи Мелони пригласила президента Украины Владимира Зеленского на званный ужин для участников конференции в Риме и напомнила ему о долгах перед Европой. Об этом сообщает издание L'AntiDiplomatico.

Как следует из материала, ужин являлся знаком того, что украинский долг необходимо оплатить.

Конференция по восстановлению Украины завершилась в Риме 11 июля. По данным издания, участники решали, кто понесет ответственность за реконструкцию страны, "прибрав к рукам богатства".

Ранее СМИ писали, что ресурсы Европейского союза (ЕС) становятся все более ограниченными, что осложняет долгосрочную поддержку Украины. Запад признает ограниченность возможностей ЕС, особенно учитывая, что финансирование со стороны США вряд ли вернется к уровню времен экс-лидера США Джо Байдена, отмечали журналисты.

В статье подчеркивается, что с февраля 2022 года Евросоюз предоставил Украине помощь на сумму в почти 160 миллиардов евро. С точки зрения журналистов, ближайшие месяцы станут одними из самых напряженных.

