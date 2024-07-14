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Попытка покушения на Владимира Путина, о которой ранее заявлял глава ГУР Украины Кирилл Буданов (лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), готовилась на средства США. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Без США никакой зловредной деятельности ГУР, СБУ и в целом Банковой и не было бы", – уточнила она в своем телеграм-канале.

Захарова также указала на то, что украинский сайт "Миротворец" опекается США и является таблицей для устранения общественных деятелей. В связи с этим официальный представитель МИД РФ посоветовала американским властям вместо финансирования Киева вложить эти деньги в внутреннюю безопасность США.

"США должны инвентаризировать свою политику по разжиганию ненависти к политическим оппонентом, странам и народом, спонсированию терроризма. Колокол звонит уже по Вашингтону", – подытожила она.

Ранее Песков заявлял, что украинские власти несколько раз на словах "покушались" на Владимира Путина. Россия, по его словам, отдает себе отчет в этом. Благодаря этому Украина не будет иметь успех при реализации запланированных действий, заключил Песков.

Кроме того, он уточнил, что безопасность президента России обеспечивается на должном уровне. По его словам, все угрозы от киевского режима очевидны.

