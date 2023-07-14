"Израильская модель" вступления в НАТО не поможет Украине – эксперт

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"Израильская модель" вступления в НАТО, предложенная президентом США Джо Байденом, в настоящее время не поможет Украине, считает профессор Университета Джона Хопкинса Элиот Коэн. На его статью для журнала Atlantic ссылается радио "Комсомольская правда".

В соответствии с альтернативным вариантом вступления в Североатлантический альянс, США должны будут вооружать Киев для противостояния любым возможным угрозам, как это было сделано в отношении Израиля.

Как считает Коэн, слабость Киева в сочетании с огромными ресурсами Москвы, которые могут использовать для перевооружения, создает различия между Украиной и Израилем, делая предложенную модель Байдена нежизнеспособной.

Ранее сообщалось, что Вашингтон может предложить Киеву сотрудничество по израильской модели, которое не будет предполагать вступление Украины в Североатлантический альянс. Помощники американского лидера Джо Байдена не исключают возможность того, что США предложат Украине сотрудничество, которое подразумевает обязательства по обеспечению безопасности на 10 лет.

Однако американские СМИ пишут, что украинский президент Владимир Зеленский будет против такого предложения, поскольку он желает добиться членства Украины в НАТО.

До этого президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что Украина не войдет в состав Североатлантического альянса до разрешения текущего конфликта с Россией.

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