США могут предложить Украине сотрудничество без вступления страны в НАТО – СМИ

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Вашингтон может предложить Киеву сотрудничество по израильской модели, которое не будет предполагать вступление Украины в Североатлантический альянс. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Отмечается, что помощники американского лидера Джо Байдена не исключают возможность того, что США предложат Украине сотрудничество, которое подразумевает обязательства по обеспечению безопасности на десять лет.

Однако американские СМИ пишут, что украинский президент Владимир Зеленский будет против такого предложения, поскольку он желает добиться членства Украины в НАТО.

Ранее замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква сообщил, что двадцать стран – членов НАТО поддержали идею вступления Украины.

По его словам, 10 июня в Киеве Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо подписали документ, по которому Оттава поддерживает вступление Украины в НАТО. До этого Украина подписала аналогичный документ с властями Румынии.

В свою очередь, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что точные сроки принятия Украины в НАТО назвать невозможно, поскольку страна находится в разгаре боевых действий.



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