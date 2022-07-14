РФ прекратила взаимодействие с Северным советом министров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Россия прекращает действие меморандумов об учреждении информационных бюро Северного совета министров в Санкт-Петербурге и Калининграде. Об этом сообщается на сайте кабмина РФ.

Уточняется, что в ССМ входят Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия и Швеция.

В кабмине подчеркнули, что причиной такого решения стали недружественные шаги стран Европы и введенные ими антироссийские санкции.

"Решение правительства прекращает практическое взаимодействие с Северным советом министров и реализацию проектов этой организации на территории России", – говорится в заявлении.

Ранее РФ приостановила соглашение с Японией о промысле морских живых ресурсов. В комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой отмечалось, что в Токио "замораживают" выплаты в области промысла морских живых ресурсов по договору, заключенному еще в 1998 году.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Позже Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.

