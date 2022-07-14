Макрон заявил о желании Франции остановить украинский конфликт без прямого вмешательства

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Франция хотела бы остановить вооруженный конфликт на Украине без прямого вмешательства. Такое заявление сделал французский лидер Эммануэль Макрон.

Президент допустил, что боевые действия будут продолжаться еще длительное время, так что лето и начало осени станут трудными.

"Мы хотим остановить войну, не ввязываясь в нее. Мы не хотим новую мировую войну", – подчеркнул Макрон в интервью телеканалам TF1 и France 2, добавив, что помощь Парижа Киеву будет заключаться в дальнейшем усилении антироссийских санкций.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Позже Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.

