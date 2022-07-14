ЕС расширит список запрещенных для экспорта в РФ товаров двойного назначения – СМИ

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В новом пакете антироссийских санкций Евросоюз расширит список запрещенных для экспорта в Россию товаров двойного назначения. Об этом сообщает интернет-портал Euractiv со ссылкой на дипломатов.
Кроме того, новые ограничения коснутся лиц и компаний, связанных с российскими властями. Будет в очередном пакете санкций и запрет на импорт золота из РФ.
По данным портала, подготовка постпредов ЕС к новому пакету возобновится в четверг и пятницу, а к середине следующей недели санкции могут одобрить члены Евросоюза.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия предостерегает Молдавию от присоединения к западным санкциям. Она напомнила, что от антироссийских санкций, если верить опыту, страдают народы стран, которые ввели эти ограничения. Захарова подчеркнула, что Евросоюз и НАТО продолжают принимать усилия для встраивания Молдавии в антироссийскую кампанию.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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