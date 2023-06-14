Кадыров опубликовал фото с якобы пропавшим депутатом Делимхановым

Фото: телеграм-канал "Kadyrov_95"

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг слухи о гибели в зоне СВО депутата Госдумы Адама Делимханова, опубликовав в своем телеграм-канале фотографию, на которой он находится вместе с парламентарием.

"Адам Султанович жив-здоров и даже не ранен. Я это знал с самого начала фейкового вброса, но решил продемонстрировать всем <...> до какой степени опустились их (украинские. – Прим. ред.) средства массовой информации", – написал под снимком Кадыров.

Политик пояснил, что предыдущую публикацию о том, что не может выйти на связь с Делимхановым, он сделал намеренно, а в итоге авторы фейка "сами поверили в свою сказку".

Глава Чечни также пояснил, что опубликованный им снимок был сделан во время встречи с Делимхановым, главой парламента Чечни Магомедом Даудовым и министром республики по нацполитике Ахмедом Дудаевым.

Ранее украинская сторона распространила информацию о якобы ликвидации Делимханова в Приморске Запорожской области. Позже появились слухи не о гибели, а о ранении депутата.

Между тем Кадыров отмечал, что не может выйти на связь с парламентарием. Однако утром 14 июня спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что говорил с Делимхановым и что с ним все в порядке.

