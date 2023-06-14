В ГД опровергли сообщения о смерти депутата Адама Делимханова

Фото: ТАСС/пресс-служба Госдумы РФ

Депутат Госдумы Адам Делимханов, находящийся в зоне СВО, жив и здоров, сообщил в начале пленарного заседания спикер ГД Вячеслав Володин.

"Появилась информация, связанная с Адамом Делимхановым, где речь идет о том, что он якобы ранен. <…> Вот только что разговаривали с ним – он жив, здоров", – отметил Володин.

До этого украинская сторона распространила информацию о якобы ликвидации Делимханова в Приморске в Запорожской области. Таким образом, в пресс-службе опровергли эти сообщения.

При этом глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что не может выйти на связь с Делимхановым.

"Прошу украинскую разведку предоставить информацию о том, по какому именно месту и по каким позициям был нанесен удар, чтобы все-таки я смог найти моего дорогого брата", – написал он в своем телеграм-канале.

Глава республики также пообещал щедрое вознаграждение за предоставление данной информации.

Накануне Рамзан Кадыров рассказал, что бойцы батальона "Запад-Ахмат" Минобороны РФ будут участвовать в предотвращении диверсионных вылазок со стороны ВСУ в приграничных районах Белгородской области.

По словам главы Чечни, Делимханов встретился с губернатором региона Вячеславом Гладковым, руководством областного управления Росгвардии и представителями Минобороны. Там они обсудили вопросы взаимодействия в рамках предотвращения вылазок ДРГ Украины.

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