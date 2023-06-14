Граждане Украины встали в очередь на границе Латвии, чтобы попасть в РФ – СМИ

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Желающие въехать в Россию украинские и молдавские граждане выстроились в очередь на пропускном пункте "Виентули", расположенном на границе Латвии. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на латвийское издание LSM.

Как указали журналисты, пункт по оказанию помощи украинским гражданам, желающим вернуться на родину, в новых российских регионах заработал в Латвии на прошлой неделе. Уточняется, что очереди появились на границе в мае этого года.

В числе причин возникновения очереди называют проверку документов российской стороной. При этом, помимо украинских граждан, в очереди присутствуют граждане Молдавии.

"Мы стоим здесь уже целый день и не знаем, как долго еще будем стоять", – заявил один из стоящих в очереди.

Ранее в Польше пожаловались на русскоговорящих беженцев из Украины. В частности, президент Союза украинцев в Польше Мирослав Скорка заявил, что поляки встревожены русской речью украинцев.

Он отметил, что в стране ни у кого нет проблем с тем, что, к примеру, белорусы разговаривают по-русски. Однако когда местные жители слышат русскоязычную речь от украинцев, то они задаются вопросом, говорит ли это о политических предпочтениях.

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