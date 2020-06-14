Визит Лаврова и Шойгу в Турцию отложен – МИД

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Визит главы МИД России Сергея Лаврова и министра обороны Сергея Шойгу в Турцию перенесен. Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Дата встречи министров иностранных дел и обороны двух стран будет согласована дополнительно", – отметили в ведомстве.

Накануне в МИД сообщили, что Сергей Лавров и Сергей Шойгу посетят Турцию 14 июня для консультаций по региональным проблемам. В частности, они должны были согласовать план по прекращению огня, а также по налаживанию межливийского переговорного процесса на политическом и экономическом направлениях под эгидой Организации Объединенных Наций.

10 июня лидеры РФ и Турции провели телефонные переговоры, в ходе которых достигли определенных договоренностей по урегулированию ситуаций в Сирии и Ливии. Также Владимир Путин и Тайип Эрдоган условились восстановить двустороннее взаимодействие на фоне улучшения эпидемиологической ситуации по коронавирусу в мире.

Ситуация в сирийской провинции Идлиб обострилась на фоне столкновения группировки Хайят Тахрир аш-Шам (организация запрещена в РФ) и правительственных войск Сирии. Сообщалось, что под огонь сирийских военных также попали турецкие, которых в регионе не должно было быть.

Замедлить конфликт удалось после встречи президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана. Стороны подписали документ о сотрудничестве и договорились о совместном патруле трассы М-4.

