Спецборт ВВС Бразилии приземлился в аэропорту Внуково

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Спецборт Военно-воздушных сил Бразилии приземлился в столичном аэропорту Внуково, передает РИА Новости.

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сообщал, что собирается приехать в Москву после визита в Китай. Он намерен обсудить с Владимиром Путиным просьбы Киева о возможных переговорах и составах делегаций в Стамбуле.

По словам бразильского лидера, украинский президент Владимир Зеленский также попросил его узнать о готовности РФ заключить мирное соглашение. Он уточнил, что передал эту просьбу российскому лидеру, когда встретился с ним в рамках своего визита в Москву 8–10 мая.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пообещал сообщить о контактах Путина и Лулы да Силвы, если они состоятся. По его словам, вечером 14 мая у Путина запланированы телефонные разговоры.

