Госдума разрешила использовать бумажные бюллетени при электронном голосовании

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Госдума одобрила поправку, разрешающую избирателям использовать бумажные бюллетени при проведении электронного голосования на выборах. Об этом сообщает РИА Новости.

Разработка поправки, как сообщал спикер Госдумы Вячеслав Володин, велась для законопроекта об улучшении избирательного законодательства, получившего первое одобрение депутатов 1 апреля.

"Прорабатываемое решение снимает замечания и вопросы, которые звучали на пленарном заседании в ходе обсуждения законопроекта в первом чтении", – сказал он.

Володин подчеркнул, что такая мера предоставит гражданам дополнительную возможность выбора. Он также высказался о возможной поддержке поправки на межфракционном уровне. Нововведения вступят в силу 1 января 2026 года.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова отметила, что избирательная система РФ отличается максимальной устойчивостью и адаптивностью. По ее словам, именно это позволяет быстро реагировать на внешние угрозы.

До этого политический консультант Алена Август рассказала, что электронное голосование выбирают 80% москвичей. Она подчеркнула, что онлайн-голосование позволяет сэкономить время и выполнить свой гражданский долг.