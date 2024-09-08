Паратриатлет Святославский рассказал об удобстве онлайн-голосования

Фото: телеграм-канал "Ярослав Святославский"

Паратриатлет Ярослав Святославский рассказал об удобстве онлайн-голосования для социальных категорий граждан в ходе посещения Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице.

"Я буду голосовать дистанционно онлайн, поэтому у меня это все еще ждет впереди, надо успеть. Для меня это удобнее. И, в принципе, так как в Москве все-таки проживают достаточно большое количество именно социальных и льготных категорий граждан, то могу, во-первых, сказать, что для них делается все. Если, например, какой-то объект недоступен, школа или какое-то историческое здание, то избиратель может проголосовать спокойно либо дистанционно, либо может проголосовать уже через ПТЭГ, когда к нему приезжает член комиссии, и уже на месте дома можно сделать свой выбор. Я считаю, это вот просто инновация", – сказал Святославский.

Он отметил, что в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве организована безбарьерная среда.

"Сегодня первый раз посещаю Общественный штаб. Такие эмоции приятные, да, то, что здесь и хорошие люди работают, показали мне сейчас, провели небольшую экскурсию, как проходит наблюдение за выборами в Москве. <…> Доступность сразу, прямо сразу с порога. Все доступно, потому что установлен пандус, поэтому сюда спокойно пробрался, все хорошо, да, и никаких препятствий не встретил", – добавил паратриатлет.

Также он поздравил москвичей с Днем города.

В столице идет последний день голосования на выборах депутатов в Мосгордуму, а также муниципальных депутатов в ТиНАО и района Куркино. Москвичи, которые еще не приняли участие, могут сделать это до 20:00. У них есть возможность отдать свой голос онлайн или через терминал на участке, а также воспользоваться бюллетенем по ранее поданному заявлению.

