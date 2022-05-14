В Финляндии заявили, что готовы к возможным действиям РФ из-за вступления страны в НАТО

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Финляндия готова к возможным действиям России из-за вступления страны в НАТО. Об этом заявила министр государственной собственности и отношений с ЕС Тютти Туппурайнен в эфире Sky News.
При этом она добавила, что паники и страха из-за этого нет.
"Мы готовились к всевозможным действиям, и это касается наших собственных решений", – отметила Туппурайнен.
По ее словам, пришло время для Финляндии обзавестись союзниками и новыми партнерами. Однако министр подчеркнула, что власти страны не будут никого провоцировать.
"Речь идет о безопасности. У нас есть сосед, который, как мы видели, способен действовать и вести очень безжалостную войну", – сказала Туппурайнен.
Ранее глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что страна подаст заявку в НАТО в середине следующей недели. Он уточнил, что Швеция рассматривает те же сроки. При этом постоянный представитель республики при НАТО Клаус Корхонен заявил, что Финляндия не видит прямых военных угроз со стороны России.
Путин и Нийнисте обсудили инициативу Финляндии о вступлении в НАТО
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