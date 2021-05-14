Захарова прокомментировала ситуацию с диппредставительствами США в РФ

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Вопрос найма граждан России и третьих стран диппредставительствами Соединенных Штатов закрыт окончательно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя МИД РФ Марию Захарову.

По ее словам, Москва ожидает, что США не позднее 1 августа 2021 года приведут персонал своего посольства в соответствие с требованиями.

США 15 апреля ввели новые санкции против России. Они включали в себя высылку 10 сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне.

Также ограничения ввели для шести технологических компаний. Кроме того, американским финансовым организациям запретили покупку долговых ценных бумаг РФ.

16 апреля МИД РФ обнародовал ответные меры, включающие ограничения для работы диппредставительств США на территории России. Ведомство также объявило, что десять сотрудников посольства США должны покинуть Россию до 21 мая.