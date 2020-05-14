Посольство РФ передало Financial Times требование МИД об опровержении

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Посольство России в Лондоне передало в редакцию Financial Times письмо от МИД России с требованием опровергнуть опубликованную ранее статью о занижении показателей смертности от коронавируса в России, передает News.ru.

"Письмо передано", – сообщили в российской дипмиссии, отметив, что всю дальнейшую информацию донесет до общественности посол России в Лондоне Андрей Келин.

Ранее в МИД выразили мнение, что фейки, связанные с "занижением" в РФ сведений о смертности от коронавирусной инфекции в западной прессе, направлены на то, чтобы отвлечь внимание аудитории от своих внутренних проблем.

Московский департамент здравоохранения также опроверг информацию о занижении статистики смертности от COVID-19. Уточнялось, что сравнение журналистами показателей смертности в месячной динамике является некорректным и не считается однозначным свидетельством каких-либо тенденций.

Кроме того, в Депздраве напомнили, что столица готова делиться опытом как с российскими, так и зарубежными экспертами. В пресс-службе добавили, что Москва является регионом, открыто публикующим данные о смертности на своих сайтах.

