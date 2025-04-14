Гладков осудил чиновницу за американское фото в презентации о 9 Мая

Фото: ТАСС/POOL/Павел Бедняков

В презентациях мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, следует использовать фотографии, которые касаются армии СССР. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Так он прокомментировал презентацию главы администрации Белгородского района Татьяны Кругляковой. Чиновница представила планы по празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и в презентации онлайн-акции "Повтори фото Победы" использовала фотографию "Поцелуй на Таймс-сквер".

"Мы понимаем, что, безусловно, во Второй мировой войне принимали участие союзные войска, но, мне кажется, более правильно, если мы будем в нашей работе все-таки опираться на хроники, в том числе и на фотографии, которые касаются Советской армии", – цитирует Гладкова РИА Новости.

Гладков также выразил недоумение в связи с упоминанием в плане мероприятий соревнований по биатлону в оставшемся без снега регионе. Он призвал подходить к организации посвященных Великой Отечественной войне мероприятий ответственно.

Между тем новый экскурсионный маршрут "Кинохроники Победы" начнет работу в кинопарке "Москино" с 25 апреля. Продолжительность экскурсии составит 2,5 часа. Маршрут будет проходить через шесть натурных площадок "Москино". Участники экскурсии станут настоящими путешественниками во времени, исследуя период Великой Отечественной войны.