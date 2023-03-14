Пашинян объяснил запрет на въезд в Армению отдельным россиянам

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Въезд в Армению запрещается лицам, которые проявляют неуважение к избранной власти. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

Подобным образом политик ответил на вопрос о причинах запрета на въезд в страну для российских политических и общественных деятелей.

В октябре 2022 года главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что ей больше нельзя посещать Армению. Такие же ограничения, по ее словам, были введены для парламентария Константина Затулина.

"Они обязаны уважать правительство, избранное народом. Если бы эти люди сделали 1% того, что они сделали с Арменией в странах, где они живут, они не смогли бы въехать в свои дома без визы", – приводит слова политика ТАСС.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя запрет на въезд в страну отдельным россиянам, заявил, что Россия негативно относится к подобным ограничениям.

По словам представителя Кремля, Россия считает Армению другом, союзником и стратегическим партнером. Поэтому такой уровень взаимоотношений обязывает страны избегать подобных случаев.



В Кремле прокомментировали запрет на въезд в Армению отдельным россиянам

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