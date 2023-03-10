В Кремле прокомментировали запрет на въезд в Армению отдельным россиянам

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В Москве имеют негативное отношение к запрету на въезд в Армению для некоторых граждан России. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, Армения является другом, союзником и стратегическим партнером для государства.

"И, конечно, уровень и характер двусторонних отношений обязывают нас оберегать наши двусторонние отношения от таких случаев", – подчеркнул пресс-секретарь Владимира Путина.

7 марта профессор МГИМО Виктор Согомонян заявил, что генеральному директору и президенту издательского дома News Media Араму Габрелянову запретили въезд в Армению.

В октябре 2022 года главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что ей больше нельзя посещать Армению. Такие же ограничения, по ее словам, были введены для парламентария Константина Затулина.

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